Małgorzata Kożuchowska świętowała milion fanów na swoim profilu na Facebooku! Aktorka jest bardzo aktywna i uwielbia wchodzić w interakcje z fanami. W rozmowie z Party.pl przyznała, że lubi czytać komentarze od widzów, które często są natychmiastową reakcją na to, co dzieje się w serialu na przykład "Drugiej szansie". Małgorzata Kożuchowska przytoczyła historię porodu Moniki Boreckiej w "Drugiej Szansie", po której na jej profilu na Facebook'u był ogromny odzew. Przy, których odcinkach było najwięcej komentarzy i dlaczego mocno zdziwiły one aktorkę?

Gwiazda zdradziła też w wywiadzie, które jej posty mają najwięcej lajków.

Małgorzata Kożuchowska o komunikacji z fanami na Facebooku!