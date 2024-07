Ciąża Małgorzaty Kożuchowskiej miała być pilnie strzeżonym sekretem. Aktorka dowiedziała się o niej zaledwie kilka tygodni temu i nie zamierzała informować o tym nikogo oprócz swoich najbliższych. Ktoś jednak przekazał tę informację mediom, co do tej pory niepokoi rodzinę gwiazdy. Przypomnijmy: Rodzina Kożuchowskiej zaniepokojona. Ktoś sprzedał informacje o ciąży do mediów

Reklama

Wielkimi krokami zbliżają się 43. urodziny aktorki. Kożuchowska zamierzała ten dzień spędzić w wyjątkowym miejscu i od kilku miesięcy planowała podróż do Rzymu, bo w tym samym terminie odbędzie się kanonizacja Jana Pawła II. Ciąża jednak zweryfikowała te plany i zagraniczny wyjazd stanął pod znakiem zapytania.



Małgosia ma nadzieję, że lekarz pozwoli jej pojechać. Jak na razie czuje się świetnie, ale decyzję podejmie pewnie w ostatniej chwili. W Rzymie chciałaby wziąć udział w spotkaniach z politykami, duchownymi i w jednym z koncertów, które będą odbywać się w mieście z okazji kanonizacji - zdradza w rozmowie z "Fleszem" znajomy gwiazdy.

Miejmy nadzieję, że Małgorzata Kożuchowska spędzi urodziny zgodnie z planem. Taki wyjazd to waszym zdaniem dobry pomysł?

Zobacz: Młynarska zaskoczyła na wizji Kożuchowską pytaniem o ciążę

Zobacz także

Reklama

Małgorzata Kożuchowska wychodzi ze studia "Dzień Dobry TVN":