47-letnia Małgorzata Foremniak pojawiła się w ostatnich dniach na pokazie duetu Bohoboco. Aktorka miała tego dnia na sobie czarną rozkloszowaną sukienkę zdobioną granatowymi wstawkami wykonanymi z delikatnej siateczki. Stylizację uzupełniła złotą kopertówką, jasnymi szpilkami i delikatną biżuterią.

My postanowiłyśmy przyjrzeć się dokładnie sukience, którą miała na sobie gwiazda. Po małym śledztwie okazało się, że to dzieło wcześniej wspomnianych projektantów. Jeżeli chcecie, żeby pojawiła się w waszej szafie musicie wydać ok. 1870 zł. Jest warta swojej ceny?

W naszej galerii znajdziecie więcej zdjęć Małgorzaty Foremniak w tej sukience: