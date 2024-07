Kasia Gajewska do wykonania makijażu w stylu Edyty Górniak użyła:

• Podkład nr 120 Infallible - L’Oreal

• Korektor Fit Me - Maybelline

• Puder Luxury Powder Cameo - Ben Nye

• Kredka do Light - Sleek

• Beżowy cień Vanilla - Motives

• Żelowy eyeliner Lasting Drama - Maybelline

• Czarny cień Mars Black - Senna

• Tusz Big Eyes - Maybelline

• Rzęsy Whispie Me Away - Velour Lashes

• Bronzer Bahama Mama - The Balm

• Rozświetlacz Mary-Lou Manizer - The Balm

• Szminka Prolongwear Dear Diary - MAC