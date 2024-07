Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan są już małżeństwem! Jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie przysięgła sobie wieczną miłość w miniony weekend. Ich ślub można zaliczyć do tych naprawdę bajkowych! Przepiękna sceneria, zjawiskowa suknia ślubna, tłum gości z pierwszych stron gazet i gorące uczucie, które biło od państwa młodych z daleka. Para zdecydowała się pobrać po trzech latach związku. A jak wyglądały jego początki? Okazuje się, że dla Radka Majdana była to niemal miłość od pierwszego wejrzenia! Polecamy: Powiedz kocham i nie ośmiesz się

Jak się poznali Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan?

Gwiazda stacji TVN i były piłkarz po raz pierwszy spotkali się na premierze filmu "Mój biegun" w Złotych Tarasach w Warszawie. To właśnie wtedy Radek Majdan poprosił swoją przyszłą żonę o numer telefonu. Później wszystko się już potoczyło w ekspresowym tempie. Majdan niemal od razu wiedział, że Małgosia Rozenek jest kobietą jego życia. Od razu poczuł do niej coś więcej niż tylko sympatię. Do pierwszego wyznania miłości doszło... zaledwie po trzech dniach znajomości!

Powiedziałem trzeciego dnia. Drugiego nie powiedziałem tylko dlatego, że pewnie by nie uwierzyła! Pomyślałem sobie: To chyba jest trochę za wcześnie! Ale jak już się obudziłem trzeciego, wiedziałem: To jest ten czas! - zdradził Radosław Majdan w wywiadzie dla magazynu "Viva".

Taka miłość w show-biznesie nie zdarza się często! Jeszcze raz serdecznie gratulujemy młodej parze!

