Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan wspominają swój ślub! Nie milkną echa po jednym z najgłośniejszych ślubów tego roku. Para chętnie też opowiada o całej ceremonii i przebiegu wydarzenia, co i rusz odkrywając nowe karty.

Kilka dni temu byli gośćmi jednego z reportaży wyemitowanych w "Dzień Dobry TVN". W jednej z najmodniejszych, warszawskich restauracji opowiedzieli o tym szczególnym weekendzie i miłości, jaka ich połączyła. Małgorzata Rozenek-Majdan przyznała nawet, że z emocji nie pamięta połowy swojego ślubu. Radek Majdan natomiast świetnie spisał się w roli gospodarza i zabawiał gości. Sportowiec wyznał nawet, że najbardziej wzruszającym momentem była przysięga małżeńska składana przed urzędnikiem. Jak wspomina ten moment?

Oczywiście głos drżał, bo jednak mówiąc do osoby, którą kochasz, z którą spędzisz całe swoje życie, mając świadomość, że właśnie to jest ten moment, który jest tego początkiem, to oczywiście, że patrząc swojej żonie w oczy jest to niesamowita chwila.