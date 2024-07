Maja Sablewska, zanim jeszcze została stylistką i gospodynią autorskiego programu w TVN Style, przez wiele lat była menadżerką wielkich gwiazd polskiej sceny muzycznej, m.in. Dody i Edyty Górniak. Każde jej rozstanie przebiegało w atmosferze skandalu, a kolorowe magazyny przez dobrych kilka miesięcy cytowały coraz to bardziej ostre opinie pań na swój temat. Przypomnijmy: "Doda i Edyta nigdy nie ułatwiały mi życia"

Pod swoje skrzydła Sablewska przygarnęła swego czasu również Marinę, przed którą rzekomo Doda zakończyła współpracę. Maja żeby pomóc w rozwoju kariery młodej (i mało znanej wówczas) wokalistce, musiała zainwestować sporo pieniędzy. Jak przyznaje w rozmowie z "Fleszem", zaczęła od sprzedaży swojego bmw, które kupiła za czasów współpracy z Rabczewską.

Po odejściu od gwiazd, Maja poczuła, że dostała mocno w kość, a jej życie momentami przypominało koszmar. Przez lata stylistka nie zdradzała szczegółów jej relacji z byłymi podopiecznymi. Milczenie przerwała dopiero teraz:

Oj, poleciałam wtedy tyłkiem po betonie. Zainwestowałam pieniądze w Marinę, sprzedałam sportowe bmw i przesiadłam się do osiemnastoletniego auta. Skończyło się jedzenie w dobrych restauracjach. Wydawało mi się, że moje życie się kończy, a dzisiaj jestem wdzięczna za to losowi. Muszę się przyznać, że wcześniej mogłam sobie pozwolić na wiele rzeczy, pieniądze były dla mnie ważne. Teraz mam ich mniej, ale nie żałuję Nauczyłam się, że kasa to nie wszystko - mówi w rozmowie z Fleszem.