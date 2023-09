Iwona Cichosz to aktorka i Miss Świata Głuchych, a także działaczka społeczna. Widzowie doskonale kojarzą ją z serialu TVP "Leśniczówka" czy z "Tańca z gwiazdami". Teraz Iwona Cichosz zdobyła się na szczere wyznanie i opowiedziała fanom o chorobie jej synka, z którą zmaga się jej rodzina.

Widzowie mogli poznać Iwonę Cichosz nie tylko jako Miss Świata Głuchych, ale też jako gwiazdę telewizji - między innymi "Tańca z gwiazdami" czy serialu "Leśniczówka". 35-latka, która sama nie słyszy, działa też aktywnie na rzecz osób niesłyszących, a teraz podzieliła się z fanami poruszającym wpisem, w którym nawiązała do zdrowia jej syna, Antoniego.

Jak się okazuje, chłopiec cierpi na niezwykle rzadką, genetyczną przypadłość - stwardnienie guzowate. Iwona Cichosz opowiedziała o codzienności z chorobą i swojej roli jako mamy dziecka wymagającego wyjątkowej opieki.

W dalszej części wpisu Iwona Cichosz wyjaśniła, dlaczego to właśnie teraz zdecydowała się opowiedzieć o swojej sytuacji rodzinnej i chorobie synka.

- Dlaczego teraz to opisuję? Potrzebowałam czasu, by podjąć decyzji, by Wam o tym mówić. 3 lata temu nie miałam głowy do tego, by publicznie o tym pisać. Wtedy skupialiśmy się na potrzebach Antosia, na milionach badań, lądowaliśmy w szpitalu wiele razy. Nie miałabym siły, by zajmować się pytaniami od Was dotyczącymi jego zdrowia, czy polskimi mediami. Dziecko z diagnozą to coś, co zmienia życie każdego rodzica, porusza do głębi, a w głowie tworzą się miliony pytań. - dodała Iwona Cichosz.