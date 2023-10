Krzysztof Gonciarz opublikował nowy film, w którym odnosi się do zarzutów rzekomych nadużyć, jakich miał się dopuścić między innymi w relacji z modelką, Hanną Koczewską. YouTuber nie kryje emocji i mówi wprost, że jego granice zostały przekroczone, a życie prywatne "zostało zniszczone". Co dokładnie ma na myśli?

Przez ostatnie tygodnie niemal cała Polska żyła aferą "Pandora Gate", w której na jaw cały czas wychodzą nowe fakty dotyczące nadużyć, jakich mieli dopuścić się wobec nieletnich polscy YouTuberzy. W cieniu "Pandora Gate" znalazła się też sprawa Krzysztofa Gonciarza, który został przez swoje byłe partnerki oskarżony między innymi o przekraczanie granic w relacji. Po tym, jak znana z "Top Model" Daria Dąbrowska opublikowała film, w którym wspominała, że Krzysztof Gonciarz proponował jej i innym kobietom narkotyki, YouTuber postanowił odnieść się do tego tematu publicznie.

Krzysztof Gonciarz opublikował film, który jest jednocześnie jego oświadczeniem w sprawie. Pokazał w nim między innymi screeny rozmów z Hanną Koczewską, sugerując tym samym, że opublikowane przez jego byłe partnerki fragmenty rozmów zostały zmanipulowane i pokazane w taki sposób, by go obciążyć.

Pierwszą rzeczą, do której chcę się odnieść, jest oświadczenie oraz screen Hani K. (...) Hania K. skłamała co do natury naszej relacji. (...) Prawie wszystkie wycinki screenów dotyczą jednej rozmowy, w której ona uczestniczyła i oczywiście wycięła swoje odpowiedzi na to, co pisałem. (...) Nigdy nie pisałbym takich rzeczy do osoby, której nie znam. Duża część tego screena to jest jedna rozmowa, do której zostałem sprowokowany, żeby pisać w tym tonie

- mówi Krzysztof Gonciarz w materiale.