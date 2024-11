Patrycja Markowska przyłapana przez paparazzi. Dumnie prezentuje obrączkę

Patrycja Markowska ostatnio uchyliła rąbka tajemnicy i wyszło na jaw, że... wzięła ślub. Choć przez kilka miesięcy tę informację trzymała tylko dla siebie, dziś chętnie się tym chwali. Wiadomo, że wybrankiem Markowskiej jest tajemniczy warszawski restaurator o imieniu Tomasz. Paparazzi przyłapali gwiazdę z obrączką na palcu!

Patrycja Markowska, córka legendarnego wokalisty Grzegorza Markowskiego i jedna z najpopularniejszych piosenkarek w Polsce kilka dni temu pochwaliła się radosną informacją, która zaskoczyła wszystkich. Okazało się bowiem, że Patrycja Markowska wzięła ślub i to kilka miesięcy temu. Artystka zazwyczaj niezbyt wylewnie mówi o swoim życiu prywatnym, więc sporo osób mogło nawet nie wiedzieć, że jej serce jest zajęte. Informację o ślubie piosenkarka przekazała, podczas promocji swojego nowego albumu.

Nigdy w życiu nie miałam tyle miłości co w piosence 'Miłość, Wiara, Nadzieja', bo pierwszy raz mogę się pochwalić, że wzięłam ślub! Że wypełnia mnie miłość — to jest dla mnie bardzo ważne słowo, ono się zawsze przeplatało w mojej twórczości. Bez miłości nie byłoby muzyki, bez muzyki nie byłoby miłości

Piosenkarka zdecydowała się zawrzeć związek małżeński po kilku miesiącach znajomości, bowiem wcześniej przez wiele lat była związana z aktorem Jackiem Kopczyńskim, z którym zresztą doczekała się syna. Informacja o rozstaniu Patrycji Markowskiej i Jacka Kopczyńskiego wyszła na jaw pod koniec 2022 roku. Piosenkarka bardzo przeżyła to rozstanie i nie ukrywała, że był to jeden z najcięższych okresów w jej życiu.

Ja chodziłam nieprzytomna, jeszcze musiałam gdzieś zaśpiewać. (...) Schudłam wtedy, miałam oczy podkrążone, głos mi się łamał. Ja wszystko, co mam w sercu, to słychać w śpiewaniu u mnie, więc robiłam „dobrą minę do złej gry”. Czułam się wtedy naprawdę fatalnie

- wyznała po czasie Patrycja w rozmowie z Magdą Mołek w programie 'W moim stylu'.