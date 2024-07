Wow! Maja Hyży odważyła się pokazać na Instagramie bardzo ryzykowne zdjęcie! Dlaczego? Nigdy wcześniej nie pokazywała się w bikini! Aż do teraz... Jak widać, gorąca aura bardzo jej służy. Maja wybrała się do Ciechanowa, gdzie odpoczywała w promieniach słońca. W związku z tym pochwaliła się zdjęciem, na którym pozuje tyłem do obiektywu. Naszą uwagę zwróciła przede wszystkim bardzo zgrabna pupa piosenkarki! Jesteśmy pod wrażeniem!

Reklama

Ciekawe, co Maja robi, by móc pochwalić się takim ciałem? Dieta, a może ćwiczenia? Chyba raczej to drugie, bo czasem zdarza się jej podjadać w fast-foodach...

Zobacz także: Maja Hyży przeprosiła Grzegorza Hyżego! Wokalista będzie płacił wyższe alimenty

Zobacz także

Maja pokazała odważne zdjęcie na Instagramie. Ma rewelacyjne ciało!

Instagram

Maja Hyży jest bardzo aktywna na Instagramie, ale takich zdjęć jeszcze nie pokazywała.

Reklama

Maja Hyży ma niesamowitą figurę!