1 z 10

Maja Hyży o kuli wychodzi z TVP

Maja Hyży chodzi o kuli! Piosenkarka była gościem poniedziałkowego wydania programu "Pytanie na Śniadanie". Budynek Telewizji Polskiej opuszczała podpierając się. Wyraźnie dało się zauważyć, że gwiazda ma problem z poruszaniem.

Maja Hyży wyglądała na zasmuconą tą sytuacją. Na szczęście mogła liczyć na pomoc pracownika obsługi TVP, który po programie pomógł jej wsiąść do samochodu.

Polecamy: Zbyt długie i częste siedzenie ze zgiętymi kolanami grozi kolanem kinomana

Co się stało Mai Hyży? Kontuzja po treningu, skręcenie kostki, problem z kolanem? Niestety, nie wiadomo. W trakcie porannego programu artystka nie powiedziała ani słowa na temat swoich problemów ze zdrowiem. Martwimy się o Maję i mamy nadzieję, że to nic poważnego! Trzymamy kciuki za szybko powrót do zdrowia!

Zobacz też: Maja Hyży już tak nie wygląda! Piosenkarka pochwaliła się nową fryzurą ZDJĘCIE