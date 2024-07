1 z 12

To było niemalże pewne, że Małgorzata Rozenek skradnie show podczas wczorajszego finału "Bitwy o dom". Gwiazda w ostatnim odcinku trzeciej edycji wspierała swoich podopiecznych i z nieukrywaną radością kibicowała najbardziej kontrowersyjnej parze tego sezonu - Oli i Kornelii. Ostatecznie jednak program wygrał Łukasz Durajski i wydawać by się mogło, że to on będzie błyszczał najbardziej. Nic z tego. Zobacz: Znamy zwycięzcę "Bitwy o dom"!

Małgorzata Rozenek zachwyciła skromną sukienką projektu Jacoba - zwycięzcy polskiej edycji "Project Runway", którą podkreśliła swoje mega zgrabne nogi. Delikatna biżuteria dopełniła całości, ale największym hitem tej stylizacji są szpilki na gigantycznym obcasie. Na nogach Rozenek buty, których (nie ukrywając) szczerze zazdrościmy, wyglądały świetnie.

Podobała wam się ta stylizacja Małgorzaty?

Zobacz: Doda skomentowała związek Rozenek i Majdana