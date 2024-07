Wiosenna ramówka powoli dobiega końca. Za nami rozstrzygnięcia w większości dużych show, a dziś odbył się kolejny finał - tym razem "Bitwy o Dom", którego największą gwiazdą jest Małgorzata Rozenek. Celebrytka promowała program w ostatnim wydaniu Dzień Dobry TVN, gdzie zasiadła na kanapie wraz z trzema rodzinami, które walczyły o główną nagrodę czyli klucze do ich wymarzonego domu. Wśród nich miejsce znalazła dość kontrowersyjna jak na polskie warunki para. Przypomnijmy: Dzisiaj finał "Bitwy o dom". O wygraną powalczy para lesbijek

Do walki o mieszkanie stanęli: Łukasz Durajski, Agnieszka Czyżniak i Łukasz Czyżniak oraz Kornelia Radu i Ola Zdzińska. Finał programu ponownie poprowadziła Kinga Rusin, która przed deszczem chroniła się stylową przeźroczystą parasolką. Tym razem ostateczny głos nie należał do jurorów, ale do publiczności i to właśnie telewidzowie wybrali zwycięzcę. Ostatecznie trzecią edycję Bitwy o Dom wygrał Łukasz Durajski.

Na kogo głosowaliście w finale show?

