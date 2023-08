W ciągu ostatnich dni w mediach huczało od plotek na temat rozstania Marcina Hakiela i tajemniczej Dominiki. Internauci zauważyli, że tancerz przestał dzielić się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych, choć wcześniej robił to regularnie. Na jego profilu pojawiały się kadry nie tylko z nową partnerką, ale również dziewczynką, która najprawdopodobniej jest jej córką. Jeszcze w czerwcu para spędziła razem wakacje. Jednak wygląda na to, że fani mieli rację. Po raz pierwszy znajomy Dominiki odniósł się do spekulacji i w rozmowie z mediami wyznał, że ten związek się rozpadł.

Marcin Hakiel rozstał się z partnerką? "Jest to z pewnością przemyślana decyzja"

Niedawno Marcin Hakiel podsycił plotki o relacji z Magdaleną Stępień. Wielu internautów jest już przekonanych co do tego, że jego związek z tajemniczą Dominiką to już przeszłość. Sam tancerz jednak nie komentuje plotek, a w komentarzach twierdzi, że wszystko jest w porządku. Zapytany o rozstanie przez serwis Pudelek odmówił odpowiedzi.

Wygląda na to, że brak zdjęć z Dominiką to nie przypadek. Głos zabrał znajomy partnerki tancerza, który zasugerował, że para się rozstała. Źródło dodało, że to kobieta miała zadecydować o zakończeniu związku.

Tak, to prawda. W Krotoszynie nie było tajemnicą, że są parą, ale dziś Dominika milczy na ten temat. To ona podjęła tę decyzję, bo Dominika to bardzo odpowiedzialna i myśląca o przyszłości kobieta. Sporo już w życiu przeszła i jest bardzo ostrożna. Wielu jej znajomych pytało ją wielokrotnie, dlaczego nie przeniosła się do Warszawy, a ona odpowiadała, że ta decyzja wymaga czasu. I chce bardziej poznać Marcina. W końcu jest matką dwojga dzieci — powiedział informator Świata gwiazd.

Osoba z otoczenia byłej już partnerki Marcina Hakiela stwierdziła, że tajemnicza Dominika na pewno nie podjęła decyzji pochopnie. Informator dodał, że kobieta prawdopodobnie przeżywa rozstanie z gwiazdorem.

Jeśli doszło do rozstania, to z jej strony jest to z pewnością przemyślana decyzja, choć nie jest jej łatwo — czytamy.

Jak ustalił serwis, Dominika planowała stworzyć rodzinę z Marcinem Hakielem. Jednak kobieta cały czas była ostrożna i udało jej się zachować prywatność, dzięki czemu nie znajdzie się w centrum burzy medialnej. Z relacji jej znajomego wynika, że tancerz i jego była partnerka pozostali w poprawnych stosunkach.

Była pełna optymizmu i chciała z Marcinem budować rodzinę, ale też brała pod uwagę ryzyko, że może się nie udać. Nie jest jej łatwo, ale na szczęście chroniła swoją prywatność i dzięki temu może uniknąć hejtu i niezdrowej sensacji. Na razie nie zanosi się na to, bo Marcin i Dominika zostali przyjaciółmi — zdradził rozmówca Świata gwiazd.

Marcin Hakiel zareagował już na medialne doniesienia. Tancerz podczas relacji na InstaStories opublikował wiadomość, jaką wysłał do redakcji portalu z informacją, że przedstawione informacje są nieprawdziwe.

Szanowna Redakcjo, na Państwa portalu www pojawił się dzisiej artykuł o mojej osobie. Nie jest zgodny z prawdą. Będę wdzięczny za usunięcie materiału lub przedstawienie dowodów na opisane okoliczności. Szanujmy się, pozdrawiam Marcin Hakiel- napisał tancerz.

