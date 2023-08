Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek wróci do "Tańca z Gwiazdami"? Tancerz nie ukrywa, że taka propozycja padła. Były mąż aktorki udzielił wymownej odpowiedzi w kwestii swojego powrotu do najpopularniejszego tanecznego show w Polsce. Jego historia zatoczy koło? Marcin Hakiel wróci do "Tańca z Gwiazdami"? Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela do dziś emocjonuje internautów. Małżonkowie musieli zmierzyć się z oceniającymi komentarzami ze strony fanów, w końcu od niemalże 17 lat, obserwowali, jak rozwija się ich uczucie. Byli już małżonkowie poznali się na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" . Tancerz wziął udział w kilku edycjach, później odszedł z show, zajmując się własnym rozwojem zawodowym, otwierając własne szkoły tańca, które prowadził wraz z Katarzyną Cichopek . Czyżby historia właśnie miała zatoczyć koło, a Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek zdecyduje się na powrót do programu? Aktualnie ma doskonale prosperującą szkołę, a niedługo otworzą się placówki w nowych lokalizacjach. Marcin Hakiel w rozmowie z Plejadą zapewnił, że nie wróci do "Tańca z Gwiazdami" w roli tancerza, chociaż tuż po rozstaniu z Katarzyną Cichopek pojawiła się taka propozycja. Przyznał, że odmówił z powodów zobowiązań zawodowych i niedawnej kontuzji. Jednak okazuje się, że jego udział w "Tańcu z Gwiazdami' wcale nie jest wykluczony! Zdradził szczegół, który może zaskoczyć widzów! Zobacz także: Marcin Hakiel ma nową pasję. Nie jest sam! Kto mu towarzyszy? Skoro nie jako tancerz, to może Marcin Hakiel wróci do "Tańca z Gwiazdami" jako nowy juror? W rozmowie z Plejadą, były mąż Katarzyny Cichopek nie unikał odpowiedzi na to pytanie, jednak...