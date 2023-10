W minioną sobotę tajemnicza Dominika rozwiała wątpliwości w sprawie swojej relacji z Marcinem Hakielem i potwierdziła, że ich związek zakończył się kilka tygodni temu. Sam tancerz do tej pory nie mówił o rozstaniu i nie dementował plotek o kryzysie w związku. Teraz jednak wszystko stało się jasne, więc zareagował w bardzo wymowny sposób...

Marcin Hakiel reaguje na wiadomość o rozstaniu

Jeszcze kilka tygodni temu takich wiadomości nie spodziewał się chyba nikt. Marcin Hakiel po bolesnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek związał się z tajemniczą Dominiką przy której wydawał się naprawdę szczęśliwy. Tancerz chętnie pokazywał romantyczne kadry z partnerką, a ostatnio paparazzi "przyłapali" ich na plaży- okazało się wówczas, że Marcin Hakiel wybrał się z partnerką nad morze. Niestety, teraz wiemy już, że kilka tygodni temu Marcin Hakiel rozstał się z Dominiką.

Była partnerka Marcina Hakiela w rozmowie z mediami zdradziła, że po rozstaniu nie utrzymują ze sobą kontaktu. Po tym wyznaniu wokół tancerza znów zrobiło się głośno. Marcin Hakiel nie opublikował jednak żadnego oświadczenia czy krótkiego komentarza dotyczącego rozstania z Dominiką. Zrobił cos innego, ale bardzo wymownego.

Instagram @marcinhakiel

Marcin Hakiel pokazał kadr znad morza, ale to nie widok zwraca uwagę tylko wybór piosenki, jaką dodał tancerz. W tle ustawił utwór "The Last Goodbye" (ostatnie pożegnanie). Po chwili były mąż Katarzyny Cichopek pokazał kolejny kadr z którego wynika, że bierze udział w fesiwalu Salt Wave.

Dobrze mieć przyjaciół- napisał pod zdjęciem.

Instagram @marcinhakiel

Marcin Hakiel opublikował kolejne zdjęcie na Instagramie, a fani ruszyli ze wsparciem.

- Mam nadzieję że tak piękny widok będzie Pan mógł oglądać ze swoją prawdziwą podpora,miłością i przyjaciółka.Moze jeszcze nie dziś,nie jutro ale wkrótce:)

- Wszystko jest po coś....życie też mnie doświadczyło ....każdego z nas ..doświadcza i uczy....czegoś ...ściskam Mocno ....choć daleko to blisko ....czuje się taki stan ...????????????????- komentują internauci.

Myślicie, ze Marcin Hakiel wypowie się na temat rozstania z Dominiką?

Instagram @marcinhakiel