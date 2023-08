Magdalena Stępień udzieliła kolejnego wywiadu po śmierci synka. W poruszających słowach wspominała ostatnie chwile małego Oliwierka. Odpowiedziała także na pytania odnośnie Jakuba Rzeźniczaka. Zapytana o to, czy ma żal do byłego partnera, odpowiedziała: Nas już nie ma, Oliwiera nie ma, myślę, że ten temat jest już dla mnie zakończony. Zobaczcie nowy wywiad pogrążonej w żałobie mamy. Magdalena Stępień odpowiada na pytania o Jakuba Rzeźniczaka: "Nas już nie ma, Oliwiera nie ma" Oliwier Rzeźniczak zmarł 27. lipca 2022 roku po długiej i heroicznej walce z chorobą, przeżywając zaledwie ponad roczek. Niedawno Magdalena Stępień udzieliła pierwszego wywiadu po śmierci ukochanego synka. Magdalena Stępień wspominała ostatnie chwile synka . Teraz w programie "Obgadane" Karoliny Sobocińskiej z o2 wspomniała podróż do Polski po śmierci Oliwierka: To było bardzo trudne, bo wiedziałam, że Oliwiera ciało leci z nami w samolocie, to była najgorsza podróż w życiu. Chyba tylko tyle jestem w stanie powiedzieć. Zobacz także: Magdalena Stępień czuje się coraz lepiej. "Małymi krokami do przodu" Nie jest tajemnicą, że w trakcie choroby Oliwierka Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak nie potrafili się porozumieć w sprawie leczenia synka. Dziennikarka zapytała modelkę czy ma żal do byłego partnera, że nie pojawił się wcześniej w Izraelu: Ja nie czuję do niego nic, żadnego żalu, ten człowiek jest już dla mnie obojętny. Nas już nie ma, Oliwiera nie ma, myślę, że ten temat jest już dla mnie zakończony totalnie i chyba już nie chcę do niego wracać nigdy Dopytywana wciąż o zarzuty skierowane do Jakuba Rzeźniczaka , Magdalena Stępień dodała: Myślę, że nie jestem osobą, od tego, by go oceniać i wystawiać...