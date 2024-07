Jedną z najpopularniejszych osób w świecie polityki jest Magdalena Ogórek - kandydatka na prezydenta z ramienia SLD w nadchodzących wyborach. Wzbudza ona ogromne kontrowersje, bowiem ma za sobą epizody w telewizji czy serialach. Ma na swoim koncie też kilka skandali. Przypomnijmy: Wielka afera w świecie polityki i dziennikarstwa. Węglarczyk atakuje gazetę: Zrobili ze mnie alfonsa

Dziś, z godzinnym opóźnieniem, odbyło się wystąpienie inauguracyjne Magdaleny Ogórek w Ożarowie Mazowieckim. Na spotkanie przybyła w białej skromnej sukience w towarzystwie ochroniarzy. Została ciepło przywitana przez polityków SLD, m.in. Leszka Millera i Joannę Senyszyn. Na konwencji odniosła się m.in. do polityki zagranicznej:

Będę dążyć do normalizacji stosunków z Rosją. Nie stać nas na to, by rosyjskie media określały Polskę jako "wroga numer jeden" - mówiła