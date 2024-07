Magdalena Mielcarz już rok temu zapowiadała, że chce nagrać płytę. Wtedy jako prowadząca „The Voice of Poland” wyznała jednak, że pisała wyłącznie do szuflady. Nie przeszkodziło to jednak mediom w spekulacjach na temat tego, kto mógłby pomóc zaistnieć gwieździe na rynku muzycznym. Przypomnijmy: Płyta Magdaleny Mielcarz już za rok!

Teraz nadszedł czas, by ziścić marzenia. Artystka wzięła się ostro do pracy, i to nie z byle kim. W realizacji planów pomaga jej sam producent Amy Winehouse, Mark Manzetti. Ma on na swoim koncie współpracę z wieloma innymi znanymi gwiazdami, takimi jak: Janet Jackson, John Mayer, Sting czy Bryan Adams. Mielcarz jest szczęśliwa, że zainteresował się również i nią.

Na swoim profilu na Facebooku zamieściła zdjęcie oraz dodała komentarz:

- Z moim muzycznym guru Markiem Mazzetti. Jaka jestem szczęśliwa, że będę z nim pracować!

Szkoda tylko, że to nie od samego Marka będzie zależała dalsza kariera muzyczna Polki. Wtedy sukces byłby murowany. Mimo to liczymy na owocną współpracę i spektakularny efekt.

