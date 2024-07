Magdalena Mielcarz wyznała kilka miesięcy temu, że chciałaby zostać piosenkarką. Prowadząca program „The Voice of Poland” zdradziła, że od dawna pisze teksty piosenek, jednak do tej pory wszystkie trafiały do szuflady.

Twórczością Mielcarz była ponoć bardzo zainteresowana sama Kayah, więc kto wie, być może to ona pomoże debiutantce zaistnieć na rynku muzycznym. Jedno jest już pewne, w przyszłym roku będziemy mogli usłyszeć pierwszy utwór artystki.

- Magda w przyszłym roku chce wydać w Polsce album- w rozmowie z „Super Expressem” potwierdziła menedżerka początkującej wokalistki.

Kupicie płytę Magdaleny Mielcarz?

