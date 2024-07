Co takiego zrobiła Magdalena Boczarska, odtwórczyni głównej roli w filmie "Sztuka Kochania", którego producentem jest Piotr Woźniak Starak? Namówiła Agnieszkę Woźniak Starak (Szulim) na kolejną adopcję psa! Tym razem chodziło o jamnika Dżudi, który zagrał w filmie o Michalinie Wisłockiej:

To była moja idea fix, żeby znaleźć psu dom, wpadłam na pomysł, że ten pies nie może wrócić do schroniska, a wtedy producent się zaoferował.... [...] Rzeczywiście, to był trudny moment, kiedy Agnieszce zmarł ukochany pies, ale udało się ją przekonać. - mówi Magda Boczarska.