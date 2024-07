Magda Mołek niedawno obwieściła w sieci, że udaje się na zasłużone wakacje. Niestety okazało się, że jej urlop został przerwany w nieprzyjemny sposób. Dziennikarka nagle trafiła do szpitala i przeszła operację. Jak się czuje?

Trzy lata temu Magda Mołek zniknęła z anteny telewizji TVN i zaangażowała się w tworzenie swojego kanału na YouTube pt. "W moim stylu". To internetowa odsłona talk-show, które prezenterka prowadziła na TVN Style. Jej rozmowy z osobami znanymi z pierwszych stron gazet cieszą się dużą popularnością i dziennikarka miała sporo pracy. 21 lipca poinformowała jednak w sieci, że udaje się na zasłużony urlop.

Wydaje się jednak, że jej odpoczynek i chwile relaksu nie przebiegły zgodnie z planem. Choć fani myśleli, że dziennikarka na jakiś czas zniknęła z social-mediów i nie chwaliła się swoimi wakacjami, gdyż odpoczywa, jednak nic bardziej mylnego. W piątek 4 sierpnia Magda Mołek opublikowała w mediach społecznościowych post i ujawniła, że trafiła do szpitala, gdzie przeszła pilną operację.

- Obiecałam Wam dać znać, gdy będę wracać do pracy. Otóż, trochę przedłuża się mój „odpoczynek”, bo życie napisało swój scenariusz. Miałam leżeć i pachnieć (he he), ale konieczna była operacja - zaczęła swój post dziennikarka.

W dalszej części swojego wpisu Magda Mołek zdradziła, że czuje się już dobrze i niebawem wraca do tworzenia nowych odcinków na swój kanał internetowy. Dodała, że pracuje nad pewnymi zmianami, które już wkrótce zaprezentuje widzom. Podziękowała też fanom za troskę. Na Instastory natomiast opublikowała swoje zdjęcie w szpitalnym łóżku.

- Wszystko jest już dobrze. Wracam do siebie, wracam do zdrowia, i wracam z przekonaniem, że nic nie ma większej wartości w życiu, niż wierność sobie. Pod każdym względem. I choć tyle Wam o niej mówię, zapominam czasem sama. Kanał "W moim stylu" ma się dobrze. Pracuję nad zmianami, wymyślam nowe rozwiązania, za jakiś czas będą na Was czekać nowe rozmowy. Jedno nigdy się nie zmieni: to będzie zawsze miejsce naszej wspólnej drogi, bo nadal mam wielką ochotę pytać i szukać odpowiedzi a Wy - to takie piękne uczucie - czas, by tego słuchać - napisała Magda Mołek.