Beata Ścibakówna została zaproszona do jednego z najnowszych odcinków cyklu "W moim stylu" na youtoube'owym kanale Magdy Mołek. Być może fakt, że rozmowa została nagrana w Dniu Matki sprawił, że początkowo wszystkie jej wątki dotyczyły Heleny Englert, córki aktorki. Zobaczcie, jak na to zareagowała zaproszona.

Beata Ścibakówna w trakcie wspomnianej rozmowy została wręcz zasypana pytaniami o córkę. Rzeczywiście, Helena Englert jest aktualnie na fali wznoszącej - ma już za sobą główne role w kinowym obrazie "Pokusa" oraz serialu HBO "#BringBackAlice", udziela wywiadów, coraz śmielej też podbija ścianki, zaskakując kolejnymi nietuzinkowymi stylizacjami. Magda Mołek chciała dowiedzieć się o młodej aktorce czegoś więcej i drążyła jej temat. W końcu rozmówczyni zareagowała:

Pierwsze 9 minut z niespełna godzinnej rozmowy były niemal w całości poświęcone Helenie Englert. Gdy jej mama żartobliwie zwróciła na to uwagę, Magda Mołek zaczęła się tłumaczyć:

Właśnie pomyślałam - teraz Beata skończy, to wreszcie porozmawiamy o Beacie. No bo Helena Heleną, ale wiesz... To wyjątek, bo to Dzień Matki. Więc podsumowując wątek Heleny, jaką jesteś matką?