Doda i jej rodzina przechodzą trudne chwile. Wokalistka podzieliła się trudną informacją o stanie zdrowia swojej mamy. W sieci pojawiło się poruszające serce zdjęcie ze szpitalnego łóżka, na którym widać, jak Doda trzyma Wandę Rabczewską za dłoń, dziękując personelowi medycznemu za opiekę nad ukochaną mamą.

Mama Dody miała operację

Doda w ostatnich latach rzadko dzieli się tym, co słychać u niej prywatnie. Fani z cierpliwością wyczekują jakichkolwiek nowinek z jej życia. Szczególnie uwielbiają oglądać relacje z jej ukochanymi rodzicami, kiedy odwiedza ich w Ciechanowie. Wanda i Paweł Rabczewscy już wiele lat temu podbili serca fanów córki, a nagrania z nimi w roli głównej cieszą się dużą popularnością i pozytywnym odzewem ze strony internautów. Tym razem jednak Doda, publikując wieści o swojej mamie, nie była radosna.

Okazuje się, że mama Dody trafiła do szpitala i konieczna była operacja. Wokalistka opublikowała poruszające zdjęcie, na którym widać, jak trzyma ukochaną mamę za dłoń i napisała:

Serdecznie dziękuję dr Rafałowi Górskiemu oraz całemu personelowi medycznemu za operację i opiekę nad moją mamą.

Doda nie zdradziła szczegółów na temat stanu zdrowia swojej mamy ani powodów, przez które konieczna była operacja.

Kilka dni temu Doda umieściła zdjęcie spod bloku operacyjnego, pisząc:

To był ciężki miesiąc ale jak zawsze daliśmy radę

Pani Wandzie Rabczewskiej oraz Dodzie i ich całej rodzinie życzymy dużo zdrowia i spokoju.

Doda ma wyjątkową relację z mamą jak i z tatą. Już od jej najmłodszych lat pracowali nad jej poczuciem wartości i zrobili wszystko, by mogła spełniać marzenia. To dzięki Nim, Doda mogła rozwijać swój talent, by dziś być jedną z najpopularniejszych wokalistek w kraju. Teraz to ona jest dla nich największym wsparciem a rodzinę stawia ponad wszystko, co istotne w jej życiu. Relacja Dody z mamą wzrusza a wokalistka nie boi się mówić głośno o tym, jak ważne są wartości rodzinne.

