Irena Santor przechodzi niełatwe chwile. Niedawno okazało się, że gwiazda trafiła do domu opieki w Skolimowie, a teraz ma przebywać w szpitalu. Na wyniki badań przyjdzie jej jednak poczekać. Co się dzieje?

Irena Santor, mimo słusznego wieku, do niedawna pozostawała aktywna, pojawiając się m.in. na wydarzeniach czy uroczystościach. Jej piosenki nadal cieszą się ogromnym powodzeniem i artyści młodszych pokoleń nie zapominają o nich w swoim repertuarze: niedawno Kayah zaśpiewała utwór Ireny Santor na festiwalu w Opolu.

Niestety, Irenie Santor nie udaje się uniknąć pewnych trudności zdrowotnych. Tym razem wokalistka ma walczyć z niepokojącą zmianą skórną:

Irena Santor trafiła do jednego z warszawskich szpitali w związku ze zmianą skórną w obrębie nosa. Lekarze uznali, że może być ona niebezpieczna, dlatego postanowili wyciąć fragment skóry i wysłać go do badania histopatologicznego. Na wynik trzeba czekać aż trzy tygodnie

- podaje ''Super Express''.