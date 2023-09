Zagraniczne media donoszą, że Korutney Kardashian i Travis Barker wzięli sekretny ślub. Para po hucznych zaręczynach, zdecydowała się na skromną ceremonię w jednej ze ślubnych kaplic w światowej stolicy rozrywki - czyli Las Vegas. Narzeczeni, korzystając z pięknych stylizacji na wręczenie Grammy, zdecydowali się udać prosto na swój ślub. Korutney Kardashian i Travis Barker wzięli ślub w Las Vegas Kourtney Kardashian i Travis Barker zaczęli randkować ze sobą na początku 2021 roku. Początkowo wszyscy zakładali, że para szybko się sobą znudzi, a ich romans odejdzie w zapomnienie. Z każdym kolejnym miesiącem ich fani zaczęli przekonywać się, że to prawdziwa miłość. Mało, kto spodziewał się jednak, że amerykańskie gwiazdy tak szybko zdecydują się na sekretny ślub! W październiku ubiegłego roku producent muzyczny postanowił oświadczyć się ukochanej w bajkowej scenerii na plaży w kalifornijskim Montecito. Fani byli przekonani, że para zdecyduje się na huczny ślub i wesele i z zaciekawieniem śledzili ich media społecznościowe, z nadzieją, że niedługo pojawią się jakieś szczegóły. Zobacz także: "Hotel Paradise" Chris wziął ślub? Suknia ślubna jego wybranki zachwyciła fanów Według informacji TMZ, wygląda na to, że Kourtney Kardashian i Travis Barker woleli wziąć ślub w tajemnicy przed mediami. Ceremonia ślubna miała odbyć się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Las Vegas. Według medialnych doniesień Kourtney Kardashian i Travis Barker wkroczyli do jednej ze ślubnych kaplic koło 1:30, czyli zaledwie kilka godzin po występie muzyka na tegorocznej gali rozdania nagród Grammy. Ślubu miał udzielić im sobowtór Elvisa Presleya. Zagraniczne media podkreślają jednak, że to małżeństwo nie jest sfinalizowane prawnie. Mieli...