Sądząc po zdjęciach, wszyscy żyją ze sobą jak wielka włoska rodzina. Nie dało się nie zwrócić uwagi również na to, że Górniak szczególnie dobry kontakt złapała z Magdą Mielcarz, która po trzech latach przerwy wraca jako prowadząca The Voice. Co o nowych koleżankach z programu sądzi modelka? Okazuje się, że dla Magdy było to pierwsze spotkanie z Edytą, natomiast Justynę zna już od lat. Mielcarz jest zachwycona Górniak i wcale tego nie ukrywa.

Justynę Steczkowską znam od lat, ale to taka znajomość sympatyczna i bardzo luźna. Edytę poznałam teraz po raz pierwszy. Jest bardzo konkretna, bardzo wie czego chce, jest wymagająca, ale ponieważ daje z siebie to co najlepsze, daje najwyższy poziom jaki jest możliwy, wymaga tego też od innych. A ja lubię kobiety, które są konkretne, wiedzą czego chcą i są wymagające - wyznała w rozmowie z JastrzabPost.pl Magda.

Trzy piękne i zdecydowane kobiety. To one będą rządzić tej jesieni w telewizji?

