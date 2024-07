1 z 10

Magda Mielcarz jest piękną kobietą, dlatego też jej stylizacje zazwyczaj wzbudzają zachwyty. Tym razem było inaczej. Podczas wczorajszej ramówki TVP, gwiazda powracająca do "The Voice of Poland" wystąpiła w skromnym komplecie - do koszulki w panterkę dobrała futro, szorty i sandałki na szpilce.

Całość wyglądała ciężko, i w zasadzie nie wiadomo, czy Magdzie było bardziej ciepło, czy bardziej zimno. Wiadomo, że lato w Polsce potrafi spłatać figle, ale na takim wydarzeniu jak najważniejsza impreza swojej stacji warto byłoby wybrać coś bardziej eleganckiego. Ot, za przykład niech posłużą koleżanki z programu - Edyta Górniak i Justyna Steczkowska. Zobacz: Edyta Górniak zachwyciła na ramówce TVP

Dodajmy, że Magda tym razem stylizowała się sama, a wszystkie ubrania pochodzą z najdroższego w Polsce centrum handlowego VitkAc.

