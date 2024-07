Restauratowrka wystartowała z własną marką ekologicznych parówek i wędlin. W restauracji "Ale Gloria" odbyła się premiera marki Gessler Besos. A wśród oferty znalazły się parówki randkowe z lubczykiem! Party.pl zapytało, skąd pomysł właśnie na taki produkt z... afrodyzjakiem?

Ja po prostu kocham lubczyk i lubię się kochać... bardzo . To i zapomniane zioło miłości - śmieje się w rozmowie z Party.pl Magda Gessler.

Czy Magda Gessler będzie mieć szansę wypróbowania randkowych parówek ze swoim ukochanym? Przecież walentynki zbliżają się wielkimi krokami, ale nie zobaczy się tego dnia z Waldemarem Kozerawskim. Powód?

Magda Gessler ukryła w "Besos" (buziaki) hiszpańskim słowie całą ideologię, bo to według gwiazdy SOS dla zdrowia.

To buziak dla zdrowia. Co mogę dać moim fanom? Zdrowie, a jak można ludzi uzdrowić, żeby nie chorowali? Zacząć im dawać dobrze jeść! I ja właśnie to robię - tłumaczy Party.pl Gessler.