Jak wiadomo Lara Gessler i Piotr Szeląg już niedługo zostaną rodzicami. W związku z tym, że ich rodzina lada chwila się powiększy, para postanowiła zmienić mieszkanie - z pewnością na większe. I wszystko wskazuje na to, że przyszli rodzice już się przeprowadzili! Partner Lary właśnie obwieścił to na Instagramie dodając naprawdę odważne zdjęcie. Na fotografii możemy podziwiać nie tylko nowy salon pary, ale także... nagiego Piotra Szeląga! Zobaczcie sami. Zobacz także: Magda Gessler stanowczo oceniła nagą sesję ciążową Lary w centrum Warszawy Partner Lary Gessler pokazał ich nowe mieszkanie. Do zdjęcia zapozował... nago! Pod koniec kwietnia media obiegła informacja, że córka Magdy Gessler jest w ciąży! Już niedługo znana restauratorka zostanie babcią, a Lara po raz pierwszy mamą. Życiowym partnerem Lary jest Piotr Szeląg, prawnik i właściciel jednej z warszawskich kancelarii. Zakochani po raz pierwszy pojawili się publicznie na Balu TVN w 2019 roku. Jak wyznał w jednym z wywiadów ukochany córki Magdy Gessler, najprawdopodobniej nigdy nie oświadczy się swojej partnerce, ani nie weźmie z nią ślubu, jednak nie ma żadnych wątpliwości, że Lara jest tą właściwą kobietą. I wygląda na to, że para snuje bardzo poważne wspólne plany na przyszłość! Lara i Piotr właśnie przeprowadzili się do nowego mieszkania o czym świadczy najnowsze zdjęcie partnera córki Magdy Gessler. W eklektycznym nastroju. Stary bałagan w nowym porządku - napisał pod fotografią Piotr Szeląg. Na zdjęciu widzimy kuchnie, która najwyraźniej jest połączona z salonem, a Piotr Szeląg zapozował do zdjęcia przy...