Blogerki nie mają w polskim show-biznesie łatwo. Niemal nieustannie poddawane są krytyce, a każdy ich krok jest namiętnie komentowany przez internautów. Ostatnio sporą burzę wywołał Marcin Tyszka, który nie przebierając w słowach dość mocno wyraził swoje zdanie na ich temat. Przypomnijmy: Tyszka wykorzysta każdą okazję do krytyki blogerek. Tak ostro jeszcze nie było

Jak dziewczyny reagują na tak ostre słowa pod swoim adresem? Robią swoje. Dużą konsekwencją wyróżnia się Julia Kuczyńska, której blog Maffashion cieszy się niesłabnącą popularnością, do blogerki chętnie też ustawiają się kolejni reklamodawcy. Ta jedyna słynie z tego, że przyjmuje tylko nieliczne propozycje. Ostatnio małą rolę w swoim teledysku zaproponował jej zespół Fair Weather Friends. Julia podjęła wyzwanie i możemy ją podziwiać teraz w klipie do utworu "Cardiac Stuff". To nie jest jej pierwsza tego typu rola, wcześniej mogliśmy ją oglądać w klipach Mariki, Mroza i Afromental.

Poniżej teledysk z udziałem Maffashion. Jak wypadła?

