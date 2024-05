Maffashion i Michał Danilczuk poznali się w "Tańcu z Gwiazdami" i wciąż kontynuują swoją znajomość. Mimo że program "Taniec z Gwiazdami" niedawno się zakończył to zdobywcy trzeciego miejsca wciąż mają kontakt, co ochoczo relacjonują w mediach społecznościowych. Teraz uraczyli fanów serią InstaStory, z których wynika, że wyjechali na wspólny wyjazd do Sopotu.

Maffashion i Michał Danilczuk na wspólnym wyjeździe

Program "Taniec z Gwiazdami" dał Maffashion więcej, niż mogła się spodziewać. Okazało się, że produkcja tanecznego show dobrała modelce idealnego partnera, czyli Michała Danilczuka, który stał się jej przyjacielem. Początkowo nikt nie spodziewał się, że ta dwójka tak mocno przypadnie sobie do gustu, a jednak! Przez cały czas trwania "Tańca z Gwiazdami" widzowie dopatrywali się romansu między Maffashion a Michałem Danilczukiem. Para niejednokrotnie przyznawała, że mają doskonałe relację i lubią spędzać ze sobą czas. Nikt jednak nie przewidział tego, że po zakończonej edycji modelka i tancerz wciąż będą się spotykać, a już tym bardziej wyjeżdżać na wspólne weekendy.

viphoto/eastnews

Teraz Maff i Michał pokazali na Instagramie kadry z Sopotu, gdzie już dziś rozpocznie się Polsat Hit Festiwal. Para cały poranek spędziła na prywatnym jachcie wraz z innymi celebrytami. Obok nich był Oskar Cyms, który ćwiczył do wieczornego koncertu. Michał Danilczuk postanowił nawet nauczyć zgromadzonych kilku kroków tanecznych i wydaje się, że to był doskonały pomysł, ponieważ widać było, że Maff czuje się swobodnie przy Michale.

@maffashion_official

Zapewne ten wyjazd nie uciszy plotek o ich romansie. Fani zapewne jeszcze mocniej wytężą wzrok i będą częściej zaglądać na social media Maff i Michała, aby być na bieżąco z ich relacjami na Instagramie. Myślicie, że "Taniec z Gwiazdami" pomógł Maffashion w znalezieniu bratniej duszy, a może nawet miłości na życie?

