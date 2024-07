Marcin Tyszka to jeden z najpopularniejszych polskich fotografów, a jego talent jest mocno doceniany również za granicą, gdzie regularnie pracuje z dużymi nazwiskami światowego show-biznesu. Słynie również z ostrego charakteru i ciętych ripost. Przypomnijmy: Tyszka wyśmiał mieszkańców Raciborza. Ich riposta jest bezcenna

Szczególnymi względami fotograf darzy polskie blogerki. Wielokrotnie już wypowiadał się na ich temat podczas rozmaitych wywiadów i nigdy nie były to miłe słowa. Teraz postanowił zabrać głos po raz kolejny. Co go do tego skłoniło? Impuls był nietypowy, bo Tyszka docenił fakt, że na wczorajszym pokazie Gosi Baczyńskiej blogerek wyjątkowo zabrakło. Jego zdaniem nadało to całej imprezie bardziej luksusowego charakteru, a jak wiemy, luksus to w przypadku Tyszki wartość nadrzędna.



Brawo Gosia Baczynska za wczorajszy pokaz!!!! Dyskretnie, intymnie, prawdziwe gwiazdy i ludzie ktorzy cos znacza w modzie .... Po raz pierwszy od dawna ZERO blogerek- pseudo-modowych... od razu zrobilo sie bardziej ekskluzywnie .... ufffffff....... [pisownia oryginalna] - cieszył się na Facebooku.

Jego wpis wywołał sporą dyskusję w komentarzach. Marcin postanowił rozwinąć swoją myśl i nie przebierając w słowach ocenił kondycję polskiej blogosfery.



To , ze ktos sobie zrobi zdjecie zielonego paznokcia , kupi droga torebke Chanel lub dostanie gratis zestaw z sieciowki nie czyni z niego znawcy mody... do tego daleeeeeeka droga.... na przelaj mozna zdobyc lajki w necie , ale nic wiecej -;) to sa w naszym kraju same puste , mlode dziewczynki, moze kiedys sie otrzasna, pojda do szkoly , na darmowy staz do kogos....blogerzy na swiecie maja wielka sile, bo ich blogi spokojnie konkuruja z najwiekszymi magazynami - pod wzgledem zdjec i tresci.....jako pierwsi pokazuja trendy, projektantow , mode, gwiazdy i pokazy - a nie tylko to, co na siebie zalozyli idac na pokaz... [pisownia oryginalna] - krytykuje Tyszka.

Co więcej, gwiazdor twierdzi, że blogerki może spotkać los uczestników Big Brothera.



Moda istnieje od dawna, Vogue , Harpers Bazaar , Elle rowniez, ja zaczynalem pracowac gdy nie bylo internetu....ludzie ktorzy cos robia dobrze byli , sa i beda... polska blogosfera albo stanie sie profesjonalna , albo zginie jak gwiazdki Big Brothera -:) - przepowiada fotograf.

Zgadzacie się z Tyszką? Blogerki zasługują na taki hejt?

