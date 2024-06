Maffashion i Michał Danilczuk konsekwentnie unikają wypowiedzi na temat swojej relacji. Mimo to coraz chętniej pokazują się razem, dostarczając tym samym opinii publicznej kolejne powody do dyskusji. Tym razem influencerka zrelacjonowała w sieci wyjątkowy wieczór, jaki spędziła z tancerzem!

Tak Maffashion i Michał Danilczuk spędzili sobotni wieczór!

Od kilku tygodni w mediach plotkuje się o relacji Maffashion i Michała Danilczuka. Jeszcze w trakcie trwania "Tańca z gwiazdami" widzowie wydawali się przekonani, że za kulisami tych dwoje połączyło coś więcej. Po zakończeniu show niejednokrotnie mogliśmy zobaczyć, jak duet spędza wspólnie czas, co tylko podsycało dyskusje. Chociaż oni sami unikają jasnego stanowiska, nam udało się ostatnio dowiedzieć, że Maff i Danilczuk jednak są parą!

Ku zdumieniu wszystkich, oboje wciąż konsekwentnie nie odnosi się do tych doniesień, choć jednocześnie nadal chętnie relacjonują wspólnie spędzone chwile. W minioną sobotę Maffashion uraczyła fanów bogatą relacją z wyjścia wraz z Danilczukiem na Orange Warsaw Festival! Już podczas drogi influencerka starała się wytłumaczyć, dlaczego tak właściwie wybrali się na wydarzenie.

Przez wszystkie treningi Michał ciągle wałkował numer zespołu Jungle. Jak się dowiedzieliśmy, że będą na Orange, stwierdziliśmy, że musimy iść - tłumaczyła.

Tak Maffashion i Michał Danilczuk spędzili wspólnie sobotę Instagram@maffashion_official

Już po chwili zobaczyliśmy, jak duet świetnie się bawi, wywijając przed sceną i podśpiewując uwielbiane hity. Od razu widać, że Maffashion i Danilczuk świetnie się ze sobą czują i nie przeszkadzał im nawet wszechobecny tłum.

Warto wspomnieć, że zgodnie z doniesieniami naszego informatora, tancerz specjalnie dla Maff przeprowadził się do Polski, zatem teraz mają świetne warunki do tego, by spędzać wspólnie niemal każdą chwilę. Rzeczywiście, wiele wskazuje na to, że tak też jest, bowiem teraz Michał regularnie gości na profilu influencerki.

