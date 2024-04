Julia Kuczyńska, Maffashion, bierze udział w obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami" i doskonale sobie radzi, co udowodniła w ostatnim odcinku, zdobywając 35 punktów. Influencerka, która jest w parze z Michałem Danilczukiem, wyznała, że w kolejnym odcinku czeka ich zmiana. "Pierwszy raz w historii..." - wygadała się Maffashion.

Reklama

Julia Kuczyńska opowiedziała o zmianach w "Tańcu z Gwiazdami"

Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk idą jak burza w "Tańcu z Gwiazdami". Influencerka ma za sobą rzeszę fanów, którzy z tygodnia na tydzień oddają na nią swoje głosy i mocno jej kibicują. Mimo to Kuczyńska wyznała, że w najbliższym odcinku "Tańca z Gwiazdami" będą musieli zmierzyć się z dodatkową trudnością - zamiast jednego tańca, mają do przygotowania, aż dwa! Ostatnio też zaniepokoiła fanów, pisząc na InstaStory, "skończyliśmy tańcowo-gwiazdowy etap". Całe szczęście chodziło jedynie o to, że gwiazda skończyła treningi i wraca do domu.

Teraz Julia postanowiła podzielić się z fanami kolejnymi rewelacjami na temat programu. Nie powiedziała za dużo?

EastNews Adam Jankowski/REPORTER

Julia opublikowała InstStory i przekazała fanom najnowsze wieści.

Czekam na Michała i lecimy na trening. Dwa tańce, jeden w sumie już jest skończony, tak właściwie, to dwa są skończone, teraz pieścimy temat i wykańczamy. Ciekawe doświadczenie - wyznała Maffashion.

Kuczyńska podkreśliła, że to chyba pierwszy raz w historii programu, żeby para miała do przygotowania dwa nowe tańce.

Zobacz także

Wam tylko jeszcze powiem, że chyba pierwszy raz w historii, polskiego Tańca z gwiazdami, jak są dwa tańce do zatańczenia to są dwa nowe. Czyli nie ma czegoś takiego jak było kiedyś, że pary tańczyły jeden nowy taniec, a drugi powtarzały i prezentowały coś, co już wcześniej było na parkiecie - dodała Maff.

Instagram@maffashion_official

Influencerka przyznała, że nie wie, jak to będzie i wszystko może się wydarzyć, ale bardzo by chciała przejść dalej i nie chodzi jej o wygraną.

Oglądacie "Taniec z Gwiazdami"? Kibicujecie Julii i Michałowi?

Reklama

Zobacz także: Reakcja synka na występy Maffashion w "TzG" to najsłodsze, co usłyszycie