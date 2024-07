Maffashion jako jedna z najpopularniejszych blogerek modowych często zapraszana jest na zagraniczne eventy światowych marek. Nic dziwnego - przez kilka ostatnich lat blog Kuczyńskiej niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem czytelniczek. Niedawno wraz z Jessiką Mercedes zostały zaproszone przez organizatorów na spotkanie z Britney Spears w Warszawie. Młode fashionistki oceniły nową kolekcję piosenkarki. Przypomnijmy: Jessica Mercedes i Maffashion w oczekiwaniu na Britney. W centrum handlowym tłumy

Dziś Julia pojawiła się w studiu Dzień Dobry TVN, gdzie opowiadała o swoich planach na przyszłość i prowadzeniu strony. Marcin Prokop zadał jej pytanie, które nurtuje wszystkich hejterów - dlaczego blogerki tak śmiało mówią o tym, że dostają wszystko za darmo. Okazuje się, że Maffashion nigdy nic takiego nie powiedziała, a w jej usta włożone zostały słowa koleżanek po fachu:

Prokop: Wiesz co nas trochę denerwuje w Tobie? Nas zmartwiło to , że tak się lubisz chwalić, że wszystko jest za darmo.

Maffashion: Nie, to nie ja powiedziałam. Nie wszystko co powiedziały koleżanki, można też mi włożyć w usta. To nie jest cytat z tego, co powiedziałam. A czy mam wszystko za darmo? Za darmo dużo rzeczy robiłam na początku bloga. Od dwóch lat dopiero zarabiamy

Prokop: Jak lecisz do Barcelony i masz tam na zaproszenie organizatora hotel i wszystko. I Informujesz nas o tym, to po co?

Maffashion: To jest taki Big Brother. Ludzie interesują się naszym życiem, lubią nas podglądać, zresztą ludzie generalnie lubią podglądać - było przecież dużo programów tego typu.