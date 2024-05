Julia Kuczyńska "Maffashion" i Michał Danilczuk dotarli aż do finału "Tańca z Gwiazdami". Para w znakomitym stylu przechodziła z odcinka na odcinek, a ich taniec zachwycał zarówno jury jak i publiczność. Para docelowo zajęła trzecie miejsce w tanecznym show, ale trzeba przyznać, że to właśnie Julia zrobiła największy progres w 14.edycji programu "TzG".

Reklama

Julia Kuczyńska "Maffashion" pokazała reakcje syna na jej występ w "Tańcu z Gwiazdami"

Julia Kuczyńska "Maffashion" i Michał Danilczuk zrobili kawał dobrej roboty w 14. edycji show "Taniec z Gwiazdami". Poziom w finale była naprawdę wyrównany i każda z trzech par: Maffashion i Michał Danilczuk, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke i Roksana Węgiel i Michał Kassin miała duże szanse na wygranie "Kryształowej Kuli". Jednak głosy widzów i jury zaważyły, że sięgnęła po nią para numer 10 Anita i Jacek.

Maff krótko po finale "Tańca z Gwiazdami" wyjawiła, co tak naprawdę zyskała podczas udziału w show.

Wyniosłam mądrość od wielu ludzi super mądrych, których tu poznałam. Wyniosłam na pewno dużo z tańca. Nowe możliwości swojego ciała poznałam. Poznałam wspaniałych ludzi wybitnych, bo jeszcze Michał oprócz tego, że jest genialnym tancerzem, to jeszcze ma genialne serce - powiedziała nam Julia Kuczyńska.

Zobacz także: Maffashion i Michał Danilczuk wyjawili, co wynieśli najważniejszego z "Tańca z Gwiazdami"

Maffashion i Michał Danilczuk w finale Tańca z Gwiazdami

Tym razem influencerka na ostatnich InstaStories poinformowała, że była to dla niej ważna przygoda i dała znać, że jeszcze się nie skończyła. Maffashion wyjawiła fanom, że ma jeszcze parę nieopublikowanych nagrań z treningów, które ma w planach im pokazać. Jednak najsłodsze jest to, co opublikowała później. Mianowicie chodzi o relację jej największego fana, którym rzecz jasna jest jej synek. Bastian Jan przyszedł na świat 10 września 2020 roku. Chłopiec ma już 3,5 roku i jest niewiarygodnie żywiołowym dzieckiem, co wielokrotnie podkreślała jego mama podczas wywiadów.

Zobacz także

Instagram@Maffashion

Tym razem na relacjach dumnej mamy możemy zobaczyć, jak chłopiec zareagował na jej występ w finale tanecznego show. Na nagraniu mama pyta syna, który taniec chce obejrzeć, na co Bastek odpowiada:

Ten ze złodziejami.

Czekam aż ciebie podniosą - wyjawił słodkim głosikiem chłopiec.

Reklama

Nagranie mamy z występu zostało udokumentowane na fotografiach, które wykonał Bastek swoim osobistym mini aparatem, który cieczy się ogromną popularnością wśród dzieci. Widać, że maluch od samego początku wspierał mamę. Nic więc dziwnego, że Maff doszła tak daleko. Taki synek to skarb!

Instagram@Maffashion