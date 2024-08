Za nami towarzyskie wydarzenie roku - kościelny ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja! Piękna ceremonia odbyła się 25 sierpnia w rodzinnych stronach 19-letniej wokalistki. Na weselu nie zabrakło gwiazd - wśród gości pojawiła się m.in. Maffashion, która na swoim InstaStories pokazała kilka nagrań i zdjęć z zabawy. Naszą uwagę zwrócił spektakularny taniec Roksany dla swojego męża! Artystce towarzyszyli profesjonalni tancerze - zobaczcie, jakie show zaprezentowała!

Roxie Węgiel tańczy dla Kevina Mgleja podczas ślubu

Roksana Węgiel i Kevin Mglej najpierw wzięli ślub cywilny, potem zaś kościelny. Przygotowania do tego drugiego wydarzenia trwały od miesięcy, a nad wszystkim czuwała Izabela Janachowska. Ślub pary odbył się w kościele świętego Michała Archanioła i świętej Anny w Dydni, zaś wesele w ekskluzywnej winnicy Piwnice Półtorak. Oczywiście nie zabrakło pierwszego tańca - Roxie i Kevin zatańczyli do piosenki Lany Del Rey "Young and Beautiful", a choreografię przygotował dla niej Michał Kassin, taneczny partner Węgiel z "Tańca z Gwiazdami". Wśród gości pojawili się m.in. Maffashion i Michał Danilczuk oraz influencerka Ola Nowak. Ale to nie koniec - piosenkarka przygotowała dla swojego męża niespodziankę!

Maffashion na swoim InstaStories pokazała, jak wyglądał drugi taniec Roxie, tym razem wykonywany dla męża, który obserwował swoją ukochaną żonę na krześle. Roksanie towarzyszyli profesjonalni tancerze. Choreografia tym razem była bardzo dynamiczna i energetyczna - na miarę finałowego występu w "Tańcu z Gwiazdami", w którym zajęła drugie miejsce!

Roxie Węgiel swój taniec, dzięki tancerzom, którzy ją unieśli, zakończyła na kolanach zachwyconego męża, Kevina Mgleja. Obdarowali się pocałunkiem, a uśmiech nie schodził im z twarzy. To był ich wieczór!

Maffashion na ślubie towarzyszył jej taneczny partner z "Tańca z Gwiazdami", Michał Danilczuk. Na nagraniach obecnych gości widać było, że znakomita zabawa trwała do samego rana. Roksana Węgiel na ten wieczór przygotowała aż trzy ślubne kreacje, w każdej z nich wyglądała zjawiskowo.

Zobaczcie, jak Roxie Węgiel zatańczyła dla swojego męża, Kevina Mgleja! Show na miarę Beyonce? Nie mamy wątpliwości!