Mads Mikkelsen zagrał w teledysku Rihanny "Bitch Better Have My Money", który śmiało można uznać za film krótkometrażowy. Aktor stał się flagowym filmowym złoczyńcą. Niezapomniane czarne charaktery wykreował w "Casino Royal", "Doctor Strange" czy trafiającym wkrótce na ekrany kin filmie "Łotr 1. Gwiezdne Wojny - historie".

Reklama

Co Mads Mikkelsen zdradził Party.pl na temat swojej współpracy z Rihanną?

To była szalona produkcja, ponieważ nakręciliśmy klip w dwa dni. Myślę, że zrobiliśmy 10% tego, co chcieliśmy. Na resztę nie starczyło czasu (...) Rihanna była fantastyczna, supercool, no i uwielbiam ten kawałek. Uważam, że to genialny numer.

Czy znając tryb życia artystki, podczas pracy nad krwawym klipem, mieli okazję wspólnie poimprezować? Posłuchajcie!

Zobacz także: Mads Mikkelsen zastąpi Michała Żebrowskiego w roli "Wiedźmina? Zdradził tylko nam!

Zobacz także

Mads Mikkelsen w listopadzie pojawił się w Polsce jako gość Cinema City.

Mads Mikkelsen zagrał w teledysku Rihanny "Bitch Better Have My Money".