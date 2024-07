Już jest nowy teledysk Rihanny do piosenki "Bitch Better Have My Money" z wydanego w marcu albumu "R8". Klip odkąd tylko się pojawił wzbudza niemałe kontrowersje! Tym razem piosenkarka przeszła samą siebie! Teledysk to historia brutalnego porwania i morderstwa. Rihanna oraz jej koleżanki porywają pewną elegancką blondynkę. Żąda z nią okupu od męża. Ten nie jest jednak chętny, by zapłacić... Nie brakuje wulgarnego języka, brutalnych scen, palenia jointów i nagości. Zobacz też: Krupa ostro sukience Rihanny z MET Gali: Masz krew na rękach

A wszystko, jak sam tytuł wskazuje, przez pieniądze. Nie brakuje w nim scen jak z popularnego serialu "Dexter", którego główny bohater jest seryjnym mordercą. Jest jednak drugie dno tej historii. W końcowej scenie widzimy prawie nagą Rihannę, oblepioną krwią i banknotami.

Zobaczcie i oceńcie sami! Nam ciarki przeszły po plecach.

