Amerykańskie media poinformowały, że Madonna dołączyła do elitarnego klubu miliarderów! Oznacza to, że majątek Królowej Popu

przekroczył próg jednego miliarda dolarów i jest ona pierwszą kobiecą gwiazdą ze świata muzyki, której się to udało. Dołączyła tym samym do takich tuz biznesu jak choćby Oprah Winfrey czy Steven Spielberg.

Piosenkarka dorobiła się tej kwoty w przeciągu 30 lat swojej kariery, ale pokaźną sumę zapewniły jej sukcesy z ostatnich 12 miesięcy - trasa koncertowa "MDNA Tour", która zarobiła aż 305 milionów dolarów, perfumy "Truth or Dare", linia odzieży dla nastolatek "Material Girl", sieć ekskluzywnych siłowni czy mądre inwestycje na rynku napojów i nieruchomości. I to nie koniec sukcesów,.

W tym roku kontrowersyjna gwiazda planuje rozbudować swoją markę o kolejne produkty, na rynku ma się też pojawić zapis DVD z jej ostatniego tournee, z którym odwiedziła m.in. Warszawę. Zobacz: Madonna w eskorcie policji na lotnisku w Warszawie

Weteranka muzyki zdaje się nie przejmować konkurencją w postaci młodszych gwiazd i wciąż znajduje się na szczycie! Jak ona to robi?

