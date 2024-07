Niespełna rok temu pojawiły się plotki, że Maciej Zakościelny ma romans z hollywoodzką gwiazdką, Caity Lotz. W końcu spekulacje prasy potwierdziły zdjęcia, na których Maciek i aktorka znana m.in. serialu "Mad Men" nie szczędzili sobie czułości. Mówiło się też o zaręczynach, a nawet rychłym ślubie. Przypomnijmy: Rozłąka w związku Zakościelnego i gwiazdy Hollywood

Niektórzy spekulowali nawet, że związek ze śliczną blondynką może otworzyć Zakościelnemu drzwi do kariery w Stanach. W naszym kraju przecież często określano go mianem "polskiego Brada Pitta". Nic z tego. Jak donosi "Grazia", Maciej i Caity rozstali się kilka miesięcy temu, a aktor znalazł już pocieszenie w ramionach nowej kobiety. Wybranka Maćka jest bardzo podobna do Lotz i przedstawiła już ukochanego swoim rodzicom, więc sytuacja wygląda na poważną. Dwutygodnik zamieścił również pierwsze zdjęcia pary.

Tak prezentuje się nowa dziewczyna Zakościelnego, a poniżej jego poprzednia miłość prosto z Fabryki Snów.

fot. Grazia nr 9/2014

