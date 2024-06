Tomasz Wolny po rewolucjach w Telewizji Polskiej, został odsunięty od "Pytania na śniadanie", jednak cały czas był związany z publicznym nadawcą. Jak się okazuje to już koniec jego przygody w TVP. W emocjonującym wpisie na Instagramie zdradził powody swojej decyzji o rezygnacji.

Tomasz Wolny 13 czerwca zamieścił emocjonujący wpis na Instagramie, w którym poinformował, że rozstaje się z Telewizją Polską, z którą był związany od 2010 roku. W tym czasie był prezenterem "Panoramy" oraz "Pytania na śniadanie". Jak się okazuje rezygnacja Wolnego ma związek z odsunięciem go od prowadzenia koncertu "(Nie)zakazane piosenki".

Tomasz Wolny oczekiwał na decyzję władz w sprawie wydarzenia, jednak gdy dowiedział się, że nie będzie prowadził koncertu, postanowił odejść z TVP.

Wyłącznie na prośbę Powstańców cierpliwie czekałem na decyzję w tej sprawie, ale skoro wszystko jasne, to tym samym ostatecznie rozstaję się z Telewizją Polską. Kilkunastoletni rozdział, który okazał się niesamowitą przygodą (bo gdy robisz to, co kochasz, to trudno mówić o pracy) dobiegł końca .Zawsze starałem się dawać wszystko, co we mnie najlepsze, a wspólny śpiew (nie)ZAKAZANYCH był tego kwintesencją, bo Powstańcom oddałem serce i ducha

- przekazał w oświadczeniu.