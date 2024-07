Związek, a właściwie rozstanie, Joanny Koroniewskiej z Maciejem Dowborem to ostatnio jeden z najgorętszych tematów w polskich mediach. Jak donosi magazyn "Flesz", para postanowiła pogodzić się i dla dobra córki pozostać w przyjaźni. Nawet tegoroczne święta Wielkanocne Maciej i Joanna spędzili w swoim towarzystwie. Zobacz: Koroniewska i Dowbor sprzedają dom. Nie zapowiada się jednak by mieli do siebie wrócić. Co więcej, właśnie okazało się z kim związany jest Dowbor.

"Flesz" ustalił, że tajemnicza dziewczyna Macieja pochodzi z Krakowa i ma na imię Ania. Nie jest jednak związana z branżą medialną, co zmienia pogląd na sugerowane przez niektóre tabloidy plotki o romansie Dowbora ze współprowadzącą "Tylko taniec", Kasią Kępką. Na pytanie, czy Koroniewska pozna wybrankę swojego byłego partnera, znajomy odpowiada:

- Maciej chciałby, żeby on i Joasia zostali przyjaciółmi i zaakceptowali nawzajem swoich ewentualnych partnerów. Reszta zależy od Joasi.

Co ciekawe, "Flesz" dowiedział się także, że Dowbor jeszcze w tym tygodniu wyjedzie na urlop. W ładowaniu baterii przed kolejnymi nagraniami do nowego show Polsatu pomoże mu nowa wybranka.

- Oboje bardzo na to czekają. Ostatnio rzadko mają okazję do wspólnych spotkań. Wolą rozmawiać przez telefon bo nie chcą się jeszcze ujawniać publicznie.

Oznacza to tylko, że telenowela dotycząca rozstania Koroniewskiej z Dowborem tak naprawdę dopiero się zaczęła. Ciekawe jak zakończy się ten medialny wyścig i czy w ogóle kiedyś to nastąpi?

