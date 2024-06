Czwarty sezon uwielbianego formatu "Farma" zaskoczy widzów wieloma nowościami. Przez ostatnie trzy sezony format Polsatu zyskał wielu fanów, a teraz? Będzie jeszcze lepiej niż dotychczas, a to wszystko za sprawą nowej gospodyni "Farmy"! Domyślacie się, o kogo chodzi?

To ona została nową prowadzącą "Farmy". Stanie tuż obok Zawadzkiej i Krawczyńskiej

Już niedługo fani programu "Farma" będą mogli ponownie rozkoszować się nowymi uczestnikami. Czwarta edycja programu ruszy już niebawem, a wraz z nią wiele nowości.

Na uczestników czeka wiele nowych, ciekawych wyzwań, które zaskoczą nie tylko ich, ale także wiernych widzów. Ci, którzy lubili oglądać pojedynki, będą szczególnie zadowoleni, bo ich z pewnością nie zabraknie. Farmerom przybędzie również pracy przy opiece nad kolejnymi zwierzętami, dzięki czemu ich czas będzie jeszcze bardziej wypełniony - czytamy na stronie Polsatu.

@siostry_adihd

Dodatkowo angaż dostała trzecia prowadząca show, a została nią siostra Ilony Krawczyńskiej, która jest prowadzącą od pierwszego sezonu. Milena Krawczyńska jest współtwórczynią konta na Instagramie @siostry_adihd i teraz dołącza do ekipy "Farmy". Być może jest to spowodowane tym, że druga prowadząca Marcelina Zawadzka jest w ciąży i może być mniej aktywna podczas nagrań. Siostry Krawczyńskie to niewątpliwie wulkan energii, więc fani mogą spodziewać się wielkich emocji.

Oto ona!!! Trzecia prowadząca programu Farma!!!Milka - witamy Zdanie 'będzie się działo' wydaje się w tym momencie zbyt oczywiste, więc czekamy na Wasze komentarze w tej sprawie - czytamy na profilu sióstr Krawczyńskich.

W komentarzach od razu pojawiły się słowa wsparcia i gratulacje:

To będzie petarda

Nie mogę w to uwierzyć, ale będzie ogień

Gratulacje, będzie mieszanka wybuchowa. Bosko

Czy tylko ja już wiem, jaki program w ramówce Polsatu zdobędzie najwyższe słupki oglądalności ?

Genialna decyzja produkcji! Nie mogło być lepiej - rozpisują się fani.

@siostry_adihd

Cieszycie się, że to właśnie Milena dołączyła do grona prowadzących hitu Polsatu? My tak!

