Niedawno spore zatrzęsienie wywołał fakt, że Katarzyna Dowbor została nową współprowadzącą "Pytanie na śniadanie". Zapytaliśmy więc jej syna wprost, czy jego zdaniem to zmiana rządu miała bezpośredni wpływ na to, że jego mama otrzymała nową posadę. Co odpowiedział?

Reklama

Maciej Dowbor ujawnia, czy zmiana rządu mogła mieć wpływ na nową posadę jego mamy

Do dziś odbijają się echa rewolucji, jakie zaszły w "Pytaniu na śniadanie", choć minęło już od nich dobrych kilka tygodni. Ogromne poruszenie wywołało oczywiście nagłe zwolnienie wszystkich dotychczasowych prowadzących, ale podobne emocje wywołało w widzach coś jeszcze. Ci nie kryli zaskoczenia, gdy ogłoszono nowych prowadzących formatu. W tym gronie znalazła się m.in. Katarzyna Dowbor.

Co poniektórzy nie zostawili na niej suchej nitki, wypisując w sieci, że ze względu na wiek nie nadaje się na tą posadę. Z czasem zdaje się, że widzowie się do niej przekonują, choć niektórych wciąż zastanawia, dlaczego to właśnie ona otrzymała taką szansę. Część otwarcie twierdzi, że to nowy rząd mógł mieć na to wpływ. Czy rzeczywiście tak mogło być? Zapytaliśmy o to Macieja Dowbora, czyli syna prezenterki. Jego zdaniem taki scenariusz nie mógł mieć miejsca, ponieważ jego mama nigdy publicznie nie opowiadała się za żadną z politycznych stron.

Myślę, że akurat w przypadku mojej matki nie ma to specjalnego związku, bo o ile pamiętam, to ona nigdy, publicznie przynajmniej, nie była aktywna politycznie. Nie przypominam sobie, żeby gdziekolwiek swoje polityczne upodobania prezentowała, także to raczej jest związane z pewnym odświeżeniem

Maciej Dowbor przyznał jednak wprost, że wspomniane odświeżenie okazało się zmianą "dość gwałtowną". Jak jednak podkreślił, telewizja publiczna ma to do siebie, że zmiany w niej zachodzą dość często i pracownicy niemal regularnie się zmieniają. Co jeszcze nam powiedział? Obejrzyj wideo, żeby się dowiedzieć!

Reklama

Zobacz także: Katarzyna Dowbor wbiła szpilę Beacie Tadli? Wszystko słyszeli widzowie "Pytania na śniadanie"

Zobacz także