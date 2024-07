Maciej Dowbor od trzech lat regularnie uprawia triathlon. Ta dyscyplina sportowa stała się jego największe pasją, którą nawet próbował zarazić ukochaną, Joannę Koroniewską. Zobacz: Dowbor w obcisłym trykocie przyjechał rowerem na festiwal. Seksowny?

Aktorka nie zdecydowała się na uprawianie triathlonu, ale za to często towarzyszyła ukochanemu podczas treningów oraz kibicowała mu na zawodach. Tak też będzie w wakacje!

Maciek będzie podróżował po kilku europejskich miastach, w których odbędą się kwalifikacje do mistrzostw świata w triathlonie. Zaczyna od wyjazdu do Danii. Aśka będzie mu towarzyszyć z Janinką na tych zawodach, gdy tylko nie będzie jej to kolidowało z pracą. Ma zamiar wspierać ukochanego! - zdradza Afterparty.pl znajomy Maćka.