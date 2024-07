Już 15 lutego będziemy mogli zobaczyć pierwszy odcinek nowej edycji "Idola"! Wielki hit sprzed lat powraca na ekrany Polsatu i już wkrótce dowiemy się, czy teraz również będzie przyciągać miliony widzów przed telewizory. Jak już wiemy w jury nie zobaczymy Kuby Wojewódzkiego, ani Jacka Cygana- w odświeżonej edycji "Idola" uczestników oceniać będą: Ewa Farna, Elżbieta Zapendowska, Janusz Panasewicz oraz Wojciech Łuszczykiewicz. Lider zespołu Video w rozmowie z Party.pl skomentował zmiany, jakie nastąpiły w składzie jury. Czy Wojciech Łuszczykiewicz boi się porównań do Kuby Wojewódzkiego? To właśnie dziennikarz słynął z ostrych wypowiedzi i ocen uczestników "Idola". Czy muzyk również nie będzie oszczędzał występujących przed nim kandydatów do programu?

Posłuchajcie co powiedział nam Wojciech Łuszczykiewicz!

Będziecie oglądać "Idola"?

Wojciech Łuszczykiewicz zdradził nam, jakim będzie jurorem w Idolu.

