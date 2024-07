1 z 6

Łukasz Jakóbiak pochwalił się, że Ellen DeGeneres zaprosiła do swojego show. Fani byli podzieleni - jedni uważali, że to prawda inni, że to prowokacja. Okazało się, że Łukasz Jakóbiak zrobił tylko wizualizację swojego marzenia. Efekt? Wiele osób czuje się oszukanych, ponieważ uwierzyli, że dziennikarz i bloger rzeczywiście pojawił się w show Ellen.

- No to ładnie wkręciłeś wszystkich.. A juz Cie chcialam bronic przed ludzmi ktorzy pisali ze to sciema, troche nie fair wobec swoich widzow. - Mega ściema - Ale to było słabe - czytamy w komentarzach na Instagramie.

Dlaczego Łukasz Jakóbiak zdecydował się na taki krok? Po to, aby Ellen go zauważyła i zaprosiła kiedyś do programu.

Kochani! Nadszedł ten moment. Projekt mojego życia. Pracowałem nad nim 3 lata, a wszystko po to, aby zrealizować swoje marzenie i wystąpić u Ellen. Jeżeli czegoś bardzo pragnę, to zapierdalam. Tym razem było tak samo. Wiem, że postawiłem wszystko na jedną kartę. Dlaczego @theellenshow ? Bo jest najodważniejsza na świecie. Polskiej Ellen szukałem rok, a studio budowaliśmy 3 tygodnie! Tą drogą dojdę do Ellen! - napisał na swoim Instagramie Jakóbiak.

W rozmowie z "Na temat" Łukasz Jakóbiak również powiedział o powodach realizacji kontrowersyjnej wizualizacji marzenia.

Tym celem jest dotarcie do Ellen DeGeneres. I w tej sprawie nie zamierzam spocząć na laurach. Liczę, że wielkie zaangażowanie - nie tylko moje, ale i dziesiątek osób, które wzięły udział w tym projekcie - przełoży się na to, iż Ellen naprawdę zaprosi mnie do swojego programu. Ten fake news był potrzebny, by wzbudzić zainteresowanie. By pojawiły się publikacje na temat Ellen, bo tylko wtedy jej monitoring mediów może wychwycić ten projekt.

Łukasz jest przekonany, że fani go popierają.

Nikogo tym nie uraziłem. Jednak muszę przyznać, że to jest coś na pograniczu moich silnie osadzonych zasad. Dlatego bardzo się stresuję. Całym tym szumem, który mi teraz towarzyszy. Tymi tysiącami komentarzy z tak pozytywnym wydźwiękiem. Wierzę jednak, że to wszystko przełoży się na zdobycie prawdziwego zaproszenia od Ellen DeGeneres.

Co pisali internauci po tym, jak okazało się, że to wizualiacja? Zobaczcie w naszej galerii!

